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Кулеба об украинских бойцах в Венгрии: Вся эта операция – в интересах одного человека

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 22:41
Кулеба об украинских бойцах в Венгрии: Вся эта операция – в интересах одного человека - Фото
Дмитрий Кулеба (фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские военнопленные оказались в Венгрии в результате "тайной операции" россиян и венгров в интересах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытающегося показать себя как "единственного защитника" венгров, в том числе тех этнических венгров, проживающих на территории Украины. Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военнопленные оказались на территории Венгрии в результате "тайной операции", официально организованной представительством Мальтийского ордена в Венгрии и Русской православной церковью, "но мы знаем, что неофициально в нее были привлечены и другие игроки, и не только из Венгрии".

"Нам рассказывают, что эти люди свободны и делают, что хотят. На самом деле это не так. Они находятся под контролем. И даже встречи с родственниками крайне дозированы. Консула, посла не пускают к ним, несмотря на наши настойчивые требования", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина сейчас задействует все рычаги, чтобы получить доступ к своим гражданам и вернуть их домой.

На вопрос о том, с какой целью проведена такая "операция", глава МИД ответил: "Там была одна простая цель: Виктор Орбан должен был показать венграм и в Венгрии, и за пределами Венгрии, что он их единственный защитник. Вся эта операция была реализована в политических интересах одного человека".

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Вице-премьер-министр Венгрии 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • В МИД заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии. 
  • В ГУР назвали это информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Русской православной церкви в Европе и выразили надежду, что часть украинцев в результате действительно окажутся на свободе.
  • Сегодня пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить ситуацию, в результате которой на ее территории оказались украинские военнопленные.
Вадим Ребрина
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виктор орбандмитрий кулебавоеннопленные
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