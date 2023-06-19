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Венгрия должна объяснить, как у нее оказались украинские военнопленные – ЕС

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 17:03
Венгрия должна объяснить, как у нее оказались украинские военнопленные – ЕС - Фото
Петер Стано (Фото - скриншот из видео)

Венгрия должна объяснить ситуацию, в результате которой на ее территории оказались украинские военнопленные, ранее удерживаемые в РФ. Об этом в комментарии Delfi сказал ведущий пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в ответ на заявление МИД Украины о том, что Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из РФ, и не допускает к ним украинских дипломатов.

Стано напомнил, что Россия должна соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и обеспечить гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевскими конвенциями и не подвергать их жизнь опасности.

"Что касается Венгрии, то ее власти должны объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией в качестве военнопленных, а также коммуникацию Венгрии по этому вопросу с украинскими властями", – сказал Стано.

  • 8 июня 2023 года в РПЦ заявили, что передали Венгрии военнопленных "закарпатского происхождения" в рамках "межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". Вице-премьер-министр Венгрии 9 июня подтвердил информацию СМИ о передаче стране 11 украинских военнопленных.
  • В МИД заявили, что украинская сторона не была проинформирована о передаче украинских военнопленных Венгрии. 
  • В ГУР назвали это информационно-психологической операцией РФ по отбеливанию имиджа Русской православной церкви в Европе и выразили надежду, что часть украинцев в результате действительно окажутся на свободе.

Читайте также: Украинские пленные в Венгрии. Установлены их имена, большинство считались пропавшими

Вадим Ребрина
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ЕСВенгриявоеннопленные
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