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Угорщина має пояснити, як до неї потрапили українські військовополонені – ЄС

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 17:03
Угорщина має пояснити, як до неї потрапили українські військовополонені – ЄС - Фото
Петер Стано (Фото - скріншот із відео)

Угорщина має пояснити ситуацію, внаслідок якої на її території опинилися українські військовополонені, які раніше утримувалися в РФ. Про це у коментарі Delfi сказав провідний прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано у відповідь на заяву МЗС України про те, що Угорщина утримує 11 українських військовополонених, яких вивезла з РФ, і не допускає до них українських дипломатів.

Стано нагадав, що Росія повинна дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій і не наражати їхні життя на небезпеку.

"Що стосується Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, яких утримує Росія як військовополонених, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою", – сказав Стано.

  • 8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Віцепрем'єр-міністр Угорщини 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.
  • У МЗС заявили, що українська сторона не була поінформована про передання українських військовополонених Угорщині. 
  • У ГУР назвали це інформаційно-психологічною операцією РФ з відбілювання іміджу Російської православної церкви в Європі та висловили сподівання, що частина українців у результаті справді опиняться на свободі.

Читайте також: Українські полонені в Угорщині. Встановлено їх імена, більшість вважалися зниклими

Вадим Ребрина
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