Кулеба про українських бійців в Угорщині: Вся ця операція – в інтересах однієї людини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські військовополонені опинилися в Угорщині в результаті "таємної операції" росіян і угорців в інтересах прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який намагається показати себе як "єдиного захисника" угорців, зокрема тих етнічних угорців, що проживають на території України. Про це Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

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За його словами, українські військовополонені опинилися на території Угорщини в результаті "таємної операції", яку офіційно організували представництво Мальтійського ордена в Угорщині та Російська православна церква, "але ми знаємо, що неофіційно в неї були залучені й інші гравці, і не лише з Угорщини".

"Нам розповідають, що ці люди вільні й роблять, що хочуть. Насправді це не так. Вони перебувають під контролем. І навіть зустрічі з родичами вкрай дозовані. Консула, посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна зараз залучає всі важелі, щоб отримати доступ до своїх громадян і повернути їх додому.

На запитання про те, з якою метою проведено таку "операцію", очільник МЗС відповів: "Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, і поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник. Вся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини".

8 червня 2023 року в РПЦ заявили, що передали Угорщині військовополонених "закарпатського походження" у межах "міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони". Віцепрем'єр-міністр Угорщини 9 червня підтвердив інформацію ЗМІ про передання країні 11 українських військовополонених.

У МЗС заявили, що українська сторона не була поінформована про передання українських військовополонених Угорщині.

У ГУР назвали це інформаційно-психологічною операцією РФ з відбілювання іміджу Російської православної церкви в Європі та висловили сподівання, що частина українців у результаті справді опиняться на свободі.

Сьогодні прессекретар Єврокомісії з закордонних справ та безпекової політики Петер Стано заявив, що Угорщина має пояснити ситуацію, внаслідок якої на її території опинилися українські військовополонені.







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