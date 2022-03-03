Кулеба – партнерам: Закройте небо над Украиной сейчас же!
03.03.2022, 11:16
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал международных партнеров сделать над Украиной бесполетную зону. Об этом он написал в Twitter.
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Глава МИД опубликовал фото из Энергодара, где тысячи людей вышли на протест у блокпоста, чтобы не допустить российских военных к Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе.
"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить. На этом фото мирные жители вчера блокировали российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас же!" – написал он.
- Российские оккупанты не могут взять крупные украинские города и бомбардируют жилые кварталы.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не может закрыть небо над Украиной, ведь для этого придется сбивать российские самолеты.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что закрытие неба не означает втягивание в войну стран НАТО.
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