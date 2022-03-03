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Кулеба – партнерам: Закройте небо над Украиной сейчас же!

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 11:16

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз призвал международных партнеров сделать над Украиной бесполетную зону. Об этом он написал в Twitter.

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Глава МИД опубликовал фото из Энергодара, где тысячи людей вышли на протест у блокпоста, чтобы не допустить российских военных к Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе.

"Это настоящая народная война за Украину. У Путина нет шансов победить. На этом фото мирные жители вчера блокировали российских оккупантов в Энергодаре. Одно из сотен таких фото и видео. Нам нужны партнеры, чтобы помочь Украине защитить себя. Особенно в воздухе. Закройте небо сейчас же!" – написал он.

Марк Сировой
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