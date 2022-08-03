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Кулеба подтвердил: Венедиктова может стать послом в Швейцарии. Уже подписал представление

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 10:27
Кулеба подтвердил: Венедиктова может стать послом в Швейцарии. Уже подписал представление - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что экс-генпрокурор Ирина Венедиктова может стать послом Украины в Швейцарии. В интервью Укринформу он сказал, что подписал соответствующее представление.

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"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", – сказал Кулеба.

На вопрос о том, сама ли Венедиктова предложила свою кандидатуру на должность посла, или кто-то другой, глава МИД сказал: "Эта идея родилась в кругу нескольких людей – сидели, обсуждали и была найдена такая опция".

Журналист спросил Кулебу о его отношении к политическим назначениям на дипломатические должности. Министр сказал, что такая практика всегда была, есть и будет во всех странах, а не только в Украине, и "человек с улицы реально может быть послом".

"МИД – это не консервная банка, где нас всех закупорили и время от времени перетряхивают, а мы там внутри меняемся местами. Нужен приток свежей крови, свежих мыслей и взглядов. <…> Это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что, по его мнению, у Венедиктовой есть эти компетенции, и ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке.

  • 17 июля Венедиктова была отстранена от должности генпрокурора. 19 июля Рада проголосовала за увольнение Венедиктовой, а Зеленский подписал указ.
  • Арахамия говорил, что Венедиктова добровольно ушла с должности, и анонсировал ее назначение на дипломатическом фронте.

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Оксана Житнюк
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