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Кулеба поговорил с Блинкеном. В повестке – $33 млрд, возвращение дипломатов США и победа

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 06:44
Кулеба поговорил с Блинкеном. В повестке – $33 млрд, возвращение дипломатов США и победа - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото - пресс-служба МИД)

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсуждали помощь Украине на $33 млрд для победы над Кремлем и возвращение в Киев американских дипломатов, передает пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что беседа проводилась в продолжение встречи Кулебы и Блинкена в Киеве, которая состоялась 24 апреля.

Главы украинской и американской дипломатий обсудили запрос администрации президента США Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении Украине помощи на $33 млрд.

Планируется, что эта помощь будет предоставлена в сфере безопасности, экономики и гуманитарной составляющей, чтобы дать Украине возможность победить в возмутительной войне Кремля.

Кроме того, Блинкен дал Кулебе обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину. Он рассказал об их первых с начала полномасштабной войны визитах во Львов и заверил: возвращение в Киев планируется настолько быстро, насколько это возможно.

Украинская сторона пока свою версию перипетий беседы не опубликовала. 

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Марк Сировой
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