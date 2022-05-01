Кулеба поговорил с Блинкеном. В повестке – $33 млрд, возвращение дипломатов США и победа

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Они обсуждали помощь Украине на $33 млрд для победы над Кремлем и возвращение в Киев американских дипломатов, передает пресс-служба Госдепа.

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Отмечается, что беседа проводилась в продолжение встречи Кулебы и Блинкена в Киеве, которая состоялась 24 апреля.

Главы украинской и американской дипломатий обсудили запрос администрации президента США Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении Украине помощи на $33 млрд.

Планируется, что эта помощь будет предоставлена в сфере безопасности, экономики и гуманитарной составляющей, чтобы дать Украине возможность победить в возмутительной войне Кремля.

Кроме того, Блинкен дал Кулебе обновленную информацию о планах возвращения американских дипломатов в Украину. Он рассказал об их первых с начала полномасштабной войны визитах во Львов и заверил: возвращение в Киев планируется настолько быстро, насколько это возможно.

Украинская сторона пока свою версию перипетий беседы не опубликовала.

Байден заявил, что запросит у Конгресса дополнительный пакет помощи Украине на $33 млрд.

CNBC сообщил, что эта инициатива столкнулась с препятствием в Конгрессе: решение может затянуться из-за споров между демократами и республиканцами.

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Марк Сировой

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