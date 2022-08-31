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Кулеба предлагает ЕС создать спецпрограмму для российских солдат, которые сложат оружие

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 11:05
Кулеба предлагает ЕС создать спецпрограмму для российских солдат, которые сложат оружие - Фото
Разбитая российская техника на Крещатике (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Европейский Союз должен запретить въезд российским туристам и одновременно создать специальную программу для российских солдат, которые сложат оружие. Об этом он сказал в комментарии Reuters в преддверии обсуждения этого вопроса на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Праге.

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"Визовый запрет для российских туристов и некоторых других категорий станет адекватным ответом на геноцидную захватническую войну России в центре Европы, которую поддерживает подавляющее большинство граждан России", — сказал Кулеба.

Время для полумер прошло, сказал Кулеба. "Лишь жесткая и последовательная политика может дать результаты", – считает он.

В интервью Радио Свобода он сказал, что это вопрос уважения европейцев к самим себе.

"Мы очень четко видим, что сторонники Путина, сторонники его агрессии совмещают любовь к своей стране, которая нарушает международные границы, презирает Европу – считает ее деградирующей – с путешествиями, с отдыхом в этой же Европе", — заявил Кулеба.

Он считает, что поклонники Путина должны "сидеть дома и наслаждаться Российской Федерацией", а не Европой.

Одновременно Кулеба предложил запустить специальную программу для российских военных, не желающих воевать в Украине.

Для этого им нужно будет сложить оружие, сдаться украинским военным и получить за это возможность начать новую жизнь.

"Я уверен, что это предложение достойно того, потому что даже если один российский солдат сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира", — сказал Кулеба.

  • 8 августа президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Страны Балтии, Чехия, Финляндия, Дания поддержали эту идею, но некоторые страны ЕС против (например, Кипр и Греция).
  • По неофициальным данным, министры иностранных дел ЕС согласуют компромиссный вариант – прекращение действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией . Это означает, что въезд в ЕС для россиян останется открытым, но будет очень сложным.

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Андрей Водяный
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Россия война евросоюз визы дмитрий кулеба
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