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Кулеба: Предоставление Украине перспективы членства в ЕС усилит региональную стабильность

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 17:26
Кулеба: Предоставление Украине перспективы членства в ЕС усилит региональную стабильность - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Предоставление Украине европейской перспективы со стороны ЕС станет мощной трансформационной силой для нашего государства и укрепит региональную стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на открытии четвертого Association Exchange Forum с участием экспертов и представителей правительств Ассоциированного трио (Украина, Молдова, Грузия) в Киеве.

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По его словам, Украина проводит амбициозные реформы в сложных обстоятельствах.

"Преданность этим усилиям требует наличия четкой цели. Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС – предоставление Украине европейской перспективы", – заявил министр.

По мнению Кулебы, для ЕС такое решение требует только политической воли, а не институциональных обязательств, но оно способно сыграть очень важную роль.

Министр подчеркнул, что четкая европейская перспектива станет огромной мотивирующей и трансформационной силой для Украины, а также значительно усилит региональную стабильность в этой части Европы. 

"Она положит конец бессмысленным попыткам Кремля изменить европейский выбор Украины", – резюмировал Кулеба.

По мнению министра, европейская интеграция – не только цель, но и инструмент развития Украины.

Читайте также: Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины

Наталия Медведева
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дмитрий кулеба евроинтеграция
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