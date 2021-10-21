Кулеба: Предоставление Украине перспективы членства в ЕС усилит региональную стабильность

Предоставление Украине европейской перспективы со стороны ЕС станет мощной трансформационной силой для нашего государства и укрепит региональную стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на открытии четвертого Association Exchange Forum с участием экспертов и представителей правительств Ассоциированного трио (Украина, Молдова, Грузия) в Киеве.

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По его словам, Украина проводит амбициозные реформы в сложных обстоятельствах.

"Преданность этим усилиям требует наличия четкой цели. Поэтому наше ключевое ожидание от ЕС – предоставление Украине европейской перспективы", – заявил министр.

По мнению Кулебы, для ЕС такое решение требует только политической воли, а не институциональных обязательств, но оно способно сыграть очень важную роль.

Министр подчеркнул, что четкая европейская перспектива станет огромной мотивирующей и трансформационной силой для Украины, а также значительно усилит региональную стабильность в этой части Европы.

"Она положит конец бессмысленным попыткам Кремля изменить европейский выбор Украины", – резюмировал Кулеба.

По мнению министра, европейская интеграция – не только цель, но и инструмент развития Украины.

В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время еще три страны Европейского Союза подпишут декларации о европейской перспективе Украины.

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Наталия Медведева

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