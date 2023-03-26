Кулеба проиграл Клеверли пари на итог футбольного матча Англия – Украина

После проигрыша сборной Украины в футбольном матче сборной Англии со счетом 2:0, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отдаст британскому коллеге Джеймсу Клеверли проигранную по пари бутылку вина. Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Кулеба и Клеверли заключили пари на итоги футбольного матча между сборными Англии и Украины.

"Если Украина выиграет, ты должен мне бутылку английского вина. Если Англия выиграет, я угощу тебя бутылкой украинского. По рукам?" – написал Кулеба по-английски.

"Згода, друже. Нехай переможе найсильніша команда!" – ответил Клеверли по-украински.

После окончания матча, который Англия выиграла со счетом 2:0, Кулеба показал в Twitter бутылку украинского вина, который он вручит Клеверли.

"Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский — легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – написал Кулеба.

4 марта глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать Украину до победы над Россией.

Сергій Бережний

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