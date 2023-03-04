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Глава МИД Британии: Поддержка Украины будет до победы. Обучение летчиков — на будущее

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 08:28
Глава МИД Британии: Поддержка Украины будет до победы. Обучение летчиков — на будущее - Фото
Джеймс Клеверли (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать Украину до победы над Россией. Об этом он сообщил после встречи глав МИД G20 в Индии турецкому агентству Anadolu.

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По его словам, Британия продолжит оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что подготовка украинских военных летчиков нужна для того, чтобы Украина могла защищаться в будущем. 

"Украинский народ оказывал смелое сопротивление российским войскам. Мы заявили, что продолжим поддерживать их до тех пор, пока они смогут сами с успехом обеспечивать свою защиту", — заявил Клеверли.

Дипломат подчеркнул, что в контактах с партнерами Британия следит за тем, чтобы Украина была обеспечена всем необходимым для обороны, а также гуманитарной и энергетической помощью. 

"Мы продолжим поддерживать Украину до ее победы", — сказал он.

  • 23 февраля бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что безопасность Великобритании окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией, и предложил передать ей истребители Typhoon

Читайте также: Британия может заменить истребителями Typhoon самолеты восточного фланга НАТО — Уоллес

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война истребители военная помощь джеймс клеверли
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