Глава МИД Британии: Поддержка Украины будет до победы. Обучение летчиков — на будущее

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать Украину до победы над Россией. Об этом он сообщил после встречи глав МИД G20 в Индии турецкому агентству Anadolu.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Британия продолжит оказывать военную помощь Украине. Он отметил, что подготовка украинских военных летчиков нужна для того, чтобы Украина могла защищаться в будущем.

"Украинский народ оказывал смелое сопротивление российским войскам. Мы заявили, что продолжим поддерживать их до тех пор, пока они смогут сами с успехом обеспечивать свою защиту", — заявил Клеверли.

Дипломат подчеркнул, что в контактах с партнерами Британия следит за тем, чтобы Украина была обеспечена всем необходимым для обороны, а также гуманитарной и энергетической помощью.

"Мы продолжим поддерживать Украину до ее победы", — сказал он.

5 февраля глава Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.

23 февраля бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что безопасность Великобритании окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией, и предложил передать ей истребители Typhoon.

Читайте также: Британия может заменить истребителями Typhoon самолеты восточного фланга НАТО — Уоллес

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.