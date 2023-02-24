Британия может заменить истребителями Typhoon самолеты восточного фланга НАТО – Уоллес

Великобритания не планирует передавать Украине британские истребители Typhoon. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес, отвечая на заявления президента Владимира Зеленского, пишет The Guardian.

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"Мы не собираемся в ближайшее время отправлять Украине наши истребители Typhoon", – сказал Уоллес в интервью, приуроченном к первой годовщине начала полномасштабного вторжения России.

По мнению министра, эти самолеты слишком сложны для ВВС Украины. Однако, сказал Уоллес, Typhoon могли бы закрыть воздушное пространство стран восточного фланга НАТО, если они решат передать Украине их МиГ-29 и другие самолеты советского производства и если такую идею поддержит офис премьер-министра.

Ранее Уоллес уже пояснял позицию Великобритании по вопросу поставок Украине современных истребителей.

Сегодня Зеленский на пресс-конференции предложил британскому журналисту спросить у премьер-министра Великобритании Риши Сунака, где самолеты Typhoon для Украины.

5 февраля глава Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.

23 февраля бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что безопасность Великобритании окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией, и предложил передать ей истребители Typhoon.

Сергій Бережний

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