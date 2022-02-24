Кулеба: Решается будущее Европы и мира. Вот пять первоочередных действий
24.02.2022, 07:43
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять пунктов: мировое сообщество должно их немедленно предпринять, чтобы помочь Украине в оборонительной полномасштабной войне, которую сегодня утром начала Россия.
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"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира", – подчеркнул глава МИД.
Пять первоочередных действий от Кулебы:
1. Разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT.
2. Полная изоляция России во всех форматах.
3. Оружие и оборудование для Украины.
4. Финансовая помощь.
5. Гуманитарная помощь.
- Сегодня, 24 февраля 2022 года, около 04:00, российский президент Путин начал полномасштабную войну против Украины.
- Президент Зеленский объявил военное положение и записал обращение.
- Резников – украинцам: Армия держит оборону и дает отпор войскам РФ.
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