Кулеба: РФ в ООН даже не пыталась сыграть в игру с голосованием для включения Зеленского

После массированной ракетной атаки РФ 23 ноября и запроса президента Владимира Зеленского провести срочное заседание Совбеза ООН россияне даже не пытались "сыграть в игру" с предварительным голосованием об онлайн-включении Зеленского. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.

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Глава МИД подчеркнул, что 23 ноября по инициативе Зеленского было созвано заседание Совбеза ООН, и оно состоялось в этот же день.

"Приведу одну интересную деталь из дипломатического закулисья. Чтобы получить согласие Совбеза ООН на онлайн-включение президента Украины, обычно Россия пытается разыграть комбинацию голосования – то есть требовать голосования, а не автоматического принятия решения о том, что президент имеет право обратиться онлайн", – сказал Кулеба.

Однако вчера, по словам министра, поддержка этого заседания и выступления Зеленского в Совбезе была настолько высокой, что РФ даже не пыталась запросить голосование.

"Россияне поняли, что не будут способны опять сыграть в эту игру с голосованием и даже не затрагивали этот вопрос", – сказал Кулеба.

Вчера Зеленский поручил послу Украины в ООН запросить срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с массированной ракетной атакой России. Заседание началось в 23:00 по киевскому времени.

Выступая на заседании, Зеленский сказал, что необходима реакция всех стран, которые поддерживают Устав ООН, на ракетные удары России по гражданским объектам. Он потребовал, чтобы Совбез дал четкую оценку действиям государства-террориста и предложил принять ​​резолюцию об осуждении любых форм энергетического терроризма.

Оксана Житнюк

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