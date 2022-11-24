Кулеба: РФ в ООН даже не пыталась сыграть в игру с голосованием для включения Зеленского
После массированной ракетной атаки РФ 23 ноября и запроса президента Владимира Зеленского провести срочное заседание Совбеза ООН россияне даже не пытались "сыграть в игру" с предварительным голосованием об онлайн-включении Зеленского. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона.
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Глава МИД подчеркнул, что 23 ноября по инициативе Зеленского было созвано заседание Совбеза ООН, и оно состоялось в этот же день.
"Приведу одну интересную деталь из дипломатического закулисья. Чтобы получить согласие Совбеза ООН на онлайн-включение президента Украины, обычно Россия пытается разыграть комбинацию голосования – то есть требовать голосования, а не автоматического принятия решения о том, что президент имеет право обратиться онлайн", – сказал Кулеба.
Однако вчера, по словам министра, поддержка этого заседания и выступления Зеленского в Совбезе была настолько высокой, что РФ даже не пыталась запросить голосование.
"Россияне поняли, что не будут способны опять сыграть в эту игру с голосованием и даже не затрагивали этот вопрос", – сказал Кулеба.
- Вчера Зеленский поручил послу Украины в ООН запросить срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с массированной ракетной атакой России. Заседание началось в 23:00 по киевскому времени.
- Выступая на заседании, Зеленский сказал, что необходима реакция всех стран, которые поддерживают Устав ООН, на ракетные удары России по гражданским объектам. Он потребовал, чтобы Совбез дал четкую оценку действиям государства-террориста и предложил принять резолюцию об осуждении любых форм энергетического терроризма.
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