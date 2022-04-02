Кулеба: Россия не может атаковать по всем фронтам, Путин стал более реалистичным

Армия России оказалась недостаточно сильной, чтобы атаковать Украину сразу по всем фронтам, а российский диктатор Владимир Путин уже более реалистично смотрит на военное положение дел. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Москва заявила о сокращении военной активности на севере Украины, поскольку украинская армия начала успешно оттеснять оккупантов из-под Киева – и войска РФ не могут удержать линию фронта вокруг столицы.

Кулеба считает, что Путин стал более реалистичным в оценках своей армии, ведь решение о сокращении активности на севере не могло приниматься без его ведома.

"Если перевести это недавнее передвижение (войск, – ред.) на человеческий язык, то это буквально означает: у меня недостаточно сил, чтобы продолжать атаковать Украину с трех направлений одновременно. Поэтому я должен перебросить часть своих сил в другое направление, чтобы укрепить мою армию в этом районе", – сказал он.

Кулеба считает, что какой бы ни была картина реальности Путина – у него есть понимание, что он недостаточно силен, чтобы продолжать атаковать Украину со всех сторон.

При этом глава МИД напомнил, что появилось уже не одно сообщение о перегруппировке российских войск для усиления атаки на Донбассе.

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Марк Сировой

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