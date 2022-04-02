UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Россия не может атаковать по всем фронтам, Путин стал более реалистичным

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 04:41
Кулеба: Россия не может атаковать по всем фронтам, Путин стал более реалистичным - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Армия России оказалась недостаточно сильной, чтобы атаковать Украину сразу по всем фронтам, а российский диктатор Владимир Путин уже более реалистично смотрит на военное положение дел. Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Москва заявила о сокращении военной активности на севере Украины, поскольку украинская армия начала успешно оттеснять оккупантов из-под Киева – и войска РФ не могут удержать линию фронта вокруг столицы.

Кулеба считает, что Путин стал более реалистичным в оценках своей армии, ведь решение о сокращении активности на севере не могло приниматься без его ведома.

"Если перевести это недавнее передвижение (войск, – ред.) на человеческий язык, то это буквально означает: у меня недостаточно сил, чтобы продолжать атаковать Украину с трех направлений одновременно. Поэтому я должен перебросить часть своих сил в другое направление, чтобы укрепить мою армию в этом районе", – сказал он.

Кулеба считает, что какой бы ни была картина реальности Путина – у него есть понимание, что он недостаточно силен, чтобы продолжать атаковать Украину со всех сторон.

При этом глава МИД напомнил, что появилось уже не одно сообщение о перегруппировке российских войск для усиления атаки на Донбассе.

Читайте также: Зеленский: Россия нагоняет войска на Донбасс и Харьковское направление, готовятся удары

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий кулеба владимир путин война киев чернигов Донбасс армия рф ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 