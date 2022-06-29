Кулеба: Саммит НАТО доказал, что способен принимать трудные, но важные решения

Украина приветствует трезвую позицию НАТО в отношении России. Так отреагировал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на принятие новой стратегии НАТО на саммите в Мадриде.

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"Сегодня в Мадриде НАТО доказал, что может принимать трудные, но важные решения. Мы приветствуем трезвую позицию в отношении России, а также присоединение Финляндии и Швеции. Столь же сильная и активная позиция по Украине поможет защитить евроатлантическую безопасность и стабильность", – написал глава МИД.

В новой стратегии Североатлантического Альянса Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса и для мира и стабильности в Евроатлантическом регионе".

В документе также говорится о решении Бухарестского саммита 2008 года, который закрепил, что Украина и Грузия будут членами НАТО через план действий по членству.

Саммит НАТО также пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс.

Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО сказал, что политика открытых дверей НАТО "не должна напоминать старые турникеты киевского метро".

Сергей Бережной

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