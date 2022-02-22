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Кулеба: Сейчас лучшим стратегическим решением ЕС было бы забрать Украину к себе

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 17:39
Кулеба: Сейчас лучшим стратегическим решением ЕС было бы забрать Украину к себе - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пообещать Украине членство в Евросоюзе – это лучшее стратегическое решение, которое Европа сейчас могла бы принять. Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге.

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Глава МИД сообщил, что во время своего визита в Брюссель он четко заявил и призвал Евросоюз неотложно, отбросив все сомнения, сдержанности и скептицизм, которые есть в некоторых европейских столицах, предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС.

"Это время пришло. На фоне происходящего абсолютно очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое сейчас может утвердить Европа – это в буквальном смысле забрать Украину к себе", – заявил Кулеба.

Также он отметил, что ключевые действия, которые сейчас могут предпринять партнеры, – это ввести санкции против РФ. Соответствующие решения начали появляться еще вчера. Министр анонсирует, что сегодня их будет больше. Он также сказал, что это только первая волна санкций, но она уже включает в себя такой мощный шаг как остановка сертификации Северного потока-2. Однако, заявил Кулеба, необходимо еще больше санкций против РФ.

Он также сообщил, что обратился в Великобританию с просьбой о дополнительном вооружении для ВСУ, и сегодня обратится с этой же просьбой к США.

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Оксана Житнюк
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