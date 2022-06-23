Кулеба: Статус кандидата в ЕС будет ясным признанием, что мы – часть Европейского проекта

Ожидаемое решение о статусе страны-кандидата на вступление в Евросоюз для Украины – это "окончание эпохи неопределенности" и "прямое признание, что Украина является частью европейского проекта". Об этом сказал в эфире единого телемарафона глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Прежде всего, речь идет об окончании эпохи неопределенности в отношениях между Украиной и Европейским союзом. Наконец-то будет заявлено, что Украина является частью общеевропейской интеграции и будет членом Евросоюза", – сказал министр.

Он также подчеркнул, что "это та самая веха, за которую мы боролись десятилетиями", и что "это достижение вот-вот будет в одном шаге от нас".

Кулеба напомнил, что Евросоюз годами отказывался признавать даже европейскую перспективу Украины, "однако теперь ситуация переходит в совершенно новое качество".

"Мы будем проводить свои реформы, Евросоюз будет проводить свои, однако для нас принципиально важно, что, проектируя собственную перспективу, Евросоюз уже будет иметь в виду будущее членство Украины и рассчитывать на ее вступление", – сказал он.

Решение о присвоении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз может быть принято сегодня или завтра на начавшемся в Брюсселе саммите лидеров ЕС.

Сергей Бережной

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