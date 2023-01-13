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Кулеба: У нас есть все предпосылки для создания украинского послевоенного чуда

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 13:31
Кулеба: У нас есть все предпосылки для создания украинского послевоенного чуда - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что есть все предпосылки для "украинского послевоенного чуда", как после Второй мировой. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Denik.

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Кулебу спросили, каким он видит будущее положение Украины в Европе.

"Украина укрепит позиции Европы и ЕС как глобального игрока на международной арене. Несмотря на полномасштабную войну, мы развиваем прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с европейскими государствами, укрепляющее все стороны", – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина продолжает приносить пользу Европе и миру на поле боя, в дипломатической сфере, экспортируя продовольствие, сдерживая российскую угрозу и создавая новую, устойчивую и эффективную архитектуру безопасности.

Глава МИД отметил, что несмотря на разруху, причиненную Россией, экономический потенциал Украины "значителен" – в него входят промышленность, перспективный военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, обеспечивающее Европу и глобальный Юг, а также креативная и цифровая индустрии.

"Как и после Второй мировой войны, я считаю, что у нас есть все предпосылки для создания украинского послевоенного чуда, как с точки зрения восстановления экономики, так и человеческого потенциала", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина уже делится и готова делиться своим опытом в будущем – в сферах цифровизации госуслуг, кибербезопасности, современной войны, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, защиты критической инфраструктуры, ядерной безопасности и обеспечения экономической устойчивости перед лицом военной агрессии.

  • Кулеба считает, что у российского диктатора Владимира Путина "есть только один вариант" – проиграть войну, однако он не хочет смотреть правде в глаза, потому продолжает бросать в бой все больше оккупантов. 

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Оксана Житнюк
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война экономика восстановление дмитрий кулеба
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