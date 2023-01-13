Кулеба: У нас есть все предпосылки для создания украинского послевоенного чуда
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что есть все предпосылки для "украинского послевоенного чуда", как после Второй мировой. Об этом он сказал в интервью чешскому изданию Denik.
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Кулебу спросили, каким он видит будущее положение Украины в Европе.
"Украина укрепит позиции Европы и ЕС как глобального игрока на международной арене. Несмотря на полномасштабную войну, мы развиваем прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с европейскими государствами, укрепляющее все стороны", – заявил глава МИД.
Он подчеркнул, что Украина продолжает приносить пользу Европе и миру на поле боя, в дипломатической сфере, экспортируя продовольствие, сдерживая российскую угрозу и создавая новую, устойчивую и эффективную архитектуру безопасности.
Глава МИД отметил, что несмотря на разруху, причиненную Россией, экономический потенциал Украины "значителен" – в него входят промышленность, перспективный военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, обеспечивающее Европу и глобальный Юг, а также креативная и цифровая индустрии.
"Как и после Второй мировой войны, я считаю, что у нас есть все предпосылки для создания украинского послевоенного чуда, как с точки зрения восстановления экономики, так и человеческого потенциала", – заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина уже делится и готова делиться своим опытом в будущем – в сферах цифровизации госуслуг, кибербезопасности, современной войны, противодействия пропаганде и гибридным угрозам, защиты критической инфраструктуры, ядерной безопасности и обеспечения экономической устойчивости перед лицом военной агрессии.
- Кулеба считает, что у российского диктатора Владимира Путина "есть только один вариант" – проиграть войну, однако он не хочет смотреть правде в глаза, потому продолжает бросать в бой все больше оккупантов.
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