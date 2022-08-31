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Кулеба: Украина может стать членом ЕС "за две ночи", а не через годы

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 19:53
Кулеба: Украина может стать членом ЕС
Дмитрий Кулеба (фото – ЕРА)

Украина может стать полноценным членом Европейского Союза быстрее, чем оценивают некоторые европейские политики. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Forum 2000 в Праге, когда на сцене с ним были его коллеги из Нидерландов, Германии и Польши.

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Украина привержена выполнению рекомендаций Еврокомиссии, заверил Кулеба, отметив, что уже был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сейчас вопрос стоит "не что дальше, а когда дальше", и Украина заслуживает оптимизма, считает глава МИД.

"Традиционно, когда кто-то говорит о евроинтеграции Украины, то обычно звучат фразы, что это может занять годы. А что если нет? Три месяца назад никто не верил, что Украина будет кандидатом в ЕС. Сейчас мы слышим подобную историю", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что если Украина готова действовать быстро, то и ЕС должен быть готов к тому же.

"Если вы говорили, что членство в ЕС не может случиться за ночь, то это может случиться за две ночи, а не спустя годы", – сказал Кулеба, сорвав аплодисменты зала.

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Марк Сировой
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ЕС дмитрий кулеба членство
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