Кулеба: Украина – страна западного мира, мы никогда не станем частью "русского мира"

Украина принадлежит к странам Запада и никогда не станет частью "русского мира". Об этом во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить РФ. Украина никогда не станет частью "русского мира", – заявил глава МИД.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает Украину на пути реформ, так как "это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции".

1 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский адресовал президенту США Джо Байдену вопрос: почему Украина до сих пор не является полноправным членом НАТО.

Столтенберг ответил, что альянс поддерживает все решения Бухарестского саммита, "но фокус сейчас должен сохраняться на реформах". НАТО, по словам генсека, должно убедиться, что Украина "имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами, вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов".

Читайте также: Путь Украины в НАТО. Что еще надо и где мы сейчас – максимально просто

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.