Кулеба в Африке: Украина и Мозамбик договорились о новом уровне отношений

Во время дипломатического турне по странам Африки министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Мозамбик и договорился о новом уровне отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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В Мапуту Кулеба встретился с президентом Мозамбика Филиппе Ньюзи и министром иностранных дел и сотрудничества Вероникой Макамо.

"Мой визит в Мозамбик имеет три основных задачи. Первая: заложить политический фундамент для развития взаимовыгодных отношений наших стран. Вторая: обсудить воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского. Третья: наработать перспективные направления экономического сотрудничества", – рассказал глава МИД.

Кулеба поблагодарил мозамбикскую сторону за предоставление официального согласия на открытие украинского посольства в Мапуту.

Глава МИД поднял вопрос обеспечения продовольственной безопасности в Африке и сообщил, что Украина готова включить Мозамбик в список стран, получающих украинские зерновые в рамках инициативы Grain From Ukraine.

Мозамбикская сторона выразила солидарность с Украиной на фоне развязанной Россией войны и поддержала предложение Кулебы провести под патронатом министерств иностранных дел бизнес-форум с участием украинского и мозамбикского бизнеса.

В целом, Украина и Мозамбик договорились вывести политические и торговые отношения на новый уровень.

25 мая Кулеба рассказал, что Украина рассчитывает на дистанцирование Африки от России и поддержку украинских резолюций на заседаниях Генассамблеи ООН.

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