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Кулеба из Африки: За моим турне следят в Москве, интерес Украины – в каждом уголке мира

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 14:44
Кулеба из Африки: За моим турне следят в Москве, интерес Украины – в каждом уголке мира - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Facebook дипломата)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время турне по Африке заявил, что в Москве "внимательно следят" за его поездкой, а чтобы не потерять влияние на континенте, Россия "следом за ним" готовит свои визиты в африканские страны. Видеообращение он опубликовал в Instagram.

По его словам, Россия годами сеяла в странах Африки пропаганду, убеждала, что она является "ее единственным защитником и спасителем".

"Я знаю, что в Москве очень внимательно следят за моим турне. И там, где я появляюсь, потом появляется российский посол и начинает рассказывать, как плохо, что они принимали украинского министра", – сказал он.

Кулеба рассказал, что глава МИД РФ Сергей Лавров "по его следам" сразу пытается говорить с теми людьми, с которыми говорил украинский министр, и готовит свои визиты в Африку.

Глава МИД назвал континент "пространством дипломатического поединка".

Ему хотелось бы, чтобы россияне признали поражение в войне против Украины и прекратили "свои нелепые попытки, которые ни к чему не приведут".

"Однако борьба продолжается. И надо бороться за каждый уголок мира, поскольку интерес Украины есть в каждом уголке мира", – сказала Кулеба.

Украинский министр уже посетил Марокко и Эфиопию, на очереди – Руанда.

  • 11 мая 2023 года посол США в ЮАР обвинил страну в поставках в РФ вооружений и боеприпасов.
  • 13 мая президент Зеленский сообщил, что провел разговор с Рамафосой, в котором подчеркнул, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями".

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Милана Головань
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войнаафрикаСергей ЛавровМароккоЭфиопиядмитрий кулебаРуанда
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