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Кулеба з Африки: За моїм турне стежать у Москві, інтерес України – у кожному куточку світу

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 14:44
Кулеба з Африки: За моїм турне стежать у Москві, інтерес України – у кожному куточку світу - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: Facebook дипломата)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час турне країнами Африки заявив, що у Москві "уважно стежать" за його поїздкою, а щоб не втратити вплив на континенті, Росія "вслід за ним" готує свої візити до африканських країн. Відеозвернення він опублікував в Instagram.

За його словами, Росія роками сіяла у країнах Африки пропаганду, переконувала, що вона є "її єдиними захисником і рятівником".

"Я знаю, що у Москві дуже уважно стежать за моїм турне. І там, де я з'являюся, потім з'являється російський посол і починає розповідати, як погано, що вони приймали українського міністра", – сказав він.

Кулеба розповів, що глава МЗС РФ Сергій Лавров "за його слідами" одразу намагається говорити з тими людьми, з якими говорив український міністр, та готує свої візити до Африки.

Глава МЗС назвав континент "простором дипломатичного двобою".

Йому хотілося б, аби росіяни визнали поразку у війні проти України та припинили "свої безглузді спроби, які ні до чого не призведуть".

"Проте боротьба продовжується. І треба боротися за кожен куточок світу, оскільки інтерес України є у кожному куточку світу", – сказав Кулеба.

Український міністр вже відвідав Марокко й Ефіопію, на черзі – Руанда.

  • 11 травня 2023 року посол США у ПАР звинуватив країну у постачанні в РФ озброєння та боєприпасів.
  • 13 травня президент Зеленський повідомив, що провів розмову з Рамафосою, в якій підкреслив, що "кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками".

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Мілана Головань
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війнаДмитро КулебаСергій Лавровафрикаефіопіямароккоруанда
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