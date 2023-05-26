Кулеба в Африці: Україна та Мозамбік домовилися про новий рівень відносин

Під час дипломатичного турне країнами Африки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Республіки Мозамбік та домовився про новий рівень відносин між країнами. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Мапуту Кулеба зустрівся з президентом Мозамбіку Філіппе Ньюзі та міністром закордонних справ та співпраці Веронікою Макамо.

"Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення Формули миру президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрямки економічної співпраці", – розповів глава МЗС.

Кулеба подякував мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту.

Глава МЗС порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці та повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до списку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи Grain From Ukraine.

Мозамбікська сторона висловила солідарність з Україною на тлі розв'язаної Росією війни та підтримала пропозицію Кулеби провести під патронатом Міністерств закордонних справ бізнес-форум за участю українського та мозамбікського бізнесу.

Загалом Україна та Мозамбік домовилися вивести політичні та торговельні відносини на новий рівень.

25 травня Кулеба розповів, що Україна розраховує на дистанціювання Африки від Росії та підтримку українських резолюцій на засіданнях Генасамблеї ООН.

Читайте також: Кулеба з Африки: За моїм турне стежать у Москві, інтерес України – у кожному куточку світу

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.