Кулеба в Африці: Україна та Мозамбік домовилися про новий рівень відносин
Під час дипломатичного турне країнами Африки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Республіки Мозамбік та домовився про новий рівень відносин між країнами. Про це повідомляє пресслужба МЗС.
У Мапуту Кулеба зустрівся з президентом Мозамбіку Філіппе Ньюзі та міністром закордонних справ та співпраці Веронікою Макамо.
"Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення Формули миру президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрямки економічної співпраці", – розповів глава МЗС.
Кулеба подякував мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту.
Глава МЗС порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці та повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до списку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи Grain From Ukraine.
Мозамбікська сторона висловила солідарність з Україною на тлі розв'язаної Росією війни та підтримала пропозицію Кулеби провести під патронатом Міністерств закордонних справ бізнес-форум за участю українського та мозамбікського бізнесу.
Загалом Україна та Мозамбік домовилися вивести політичні та торговельні відносини на новий рівень.
- 25 травня Кулеба розповів, що Україна розраховує на дистанціювання Африки від Росії та підтримку українських резолюцій на засіданнях Генасамблеї ООН.
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