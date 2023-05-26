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Кулеба в Африці: Україна та Мозамбік домовилися про новий рівень відносин

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 17:05
Кулеба в Африці: Україна та Мозамбік домовилися про новий рівень відносин - Фото
Фото: МЗС

Під час дипломатичного турне країнами Африки міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Республіки Мозамбік та домовився про новий рівень відносин між країнами. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

У Мапуту Кулеба зустрівся з президентом Мозамбіку Філіппе Ньюзі та міністром закордонних справ та співпраці Веронікою Макамо.

"Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення Формули миру президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрямки економічної співпраці", – розповів глава МЗС.

Кулеба подякував мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту.

Глава МЗС порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці та повідомив, що Україна готова включити Мозамбік до списку країн, які отримують українські зернові в рамках ініціативи Grain From Ukraine.

Мозамбікська сторона висловила солідарність з Україною на тлі розв'язаної Росією війни та підтримала пропозицію Кулеби провести під патронатом Міністерств закордонних справ бізнес-форум за участю українського та мозамбікського бізнесу.

Загалом Україна та Мозамбік домовилися вивести політичні та торговельні відносини на новий рівень.

  • 25 травня Кулеба розповів, що Україна розраховує на дистанціювання Африки від Росії та підтримку українських резолюцій на засіданнях Генасамблеї ООН.

Читайте також: Кулеба з Африки: За моїм турне стежать у Москві, інтерес України – у кожному куточку світу

Наталія Медведєва
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Дмитро КулебаафрикаМозамбік
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