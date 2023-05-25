Кулеба: Нам потрібно, щоб Африка дистанціювалася від Росії. Складно, але динаміка є

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, на що розраховує Україна у відносинах з країнами Африки. Зокрема, мова йде про дистанціювання Африки від РФ та підтримку українських резолюцій на засіданнях Генасамблеї ООН. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

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Наразі очільник дипломатичного відомства перебуває вже у другому турне країнами африканського континенту – він відвідав Ефіопію, Марокко і Руанду. Журналіст запитав Кулебу, чи почули країни Африки його заклик підтримати Україну.

"Почули. І все більше чують. Завдяки тому, що ми говоримо з африканськими країнами напряму, до кожної країни ставимось із повагою і кожній країні пропонуємо рівне взаємовигідне партнерство", – сказав Кулеба.

Коментуючи переговори у штаб-квартирі Африканського союзу, глава МЗС наголосив, що цей союз об’єднує всі африканські країни, тому "це вихід на весь континент в цілому".

"Ми домовились, що наші контакти більше не будуть спорадичними, а будуть системними. І представники відповідних міністерств в Україні з африканськими комісарами поговорять теж про те, які є точки дотику, чим ми можемо допомогти Африці, і чим Африка може допомогти нам. Нам потрібна політична підтримка – зокрема, голосування за наші резолюції в Генасамблеї ООН. Нам потрібно, щоб ці країни дистанціювалися потроху від Росії. Їм це важко робити, але позитивна динаміка тут теж є", – сказав міністр.

Він зазначив, що Україна в цьому питанні буде працювати як окремо з країнами Африки, так і з Африканським союзом в цілому.

Глава МЗС також сьогодні повідомив, що Україна відкриє посольство в Руанді. Крім того, разом із руандським колегою вони домовились провести ближчим часом бізнес-форум за участі бізнесів двох країн і про консультації щодо конкретних спільних інтересів в сферах торгівлі, цифровізації державних послуг, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці.

Під час турне країнами Африки Кулеба заявив, що у Москві "уважно стежать" за його поїздкою, а щоб не втратити вплив на континенті, Росія "вслід за ним" готує свої візити до африканських країн.

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