RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулеба: Нам потрібно, щоб Африка дистанціювалася від Росії. Складно, але динаміка є

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 23:22
Кулеба: Нам потрібно, щоб Африка дистанціювалася від Росії. Складно, але динаміка є - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, на що розраховує Україна у відносинах з країнами Африки. Зокрема, мова йде про дистанціювання Африки від РФ та підтримку українських резолюцій на засіданнях Генасамблеї ООН. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Наразі очільник дипломатичного відомства перебуває вже у другому турне країнами африканського континенту – він відвідав Ефіопію, Марокко і Руанду. Журналіст запитав Кулебу, чи почули країни Африки його заклик підтримати Україну.

"Почули. І все більше чують. Завдяки тому, що ми говоримо з африканськими країнами напряму, до кожної країни ставимось із повагою і кожній країні пропонуємо рівне взаємовигідне партнерство", – сказав Кулеба.

Коментуючи переговори у штаб-квартирі Африканського союзу, глава МЗС наголосив, що цей союз об’єднує всі африканські країни, тому "це вихід на весь континент в цілому".

"Ми домовились, що наші контакти більше не будуть спорадичними, а будуть системними. І представники відповідних міністерств в Україні з африканськими комісарами поговорять теж про те, які є точки дотику, чим ми можемо допомогти Африці, і чим Африка може допомогти нам. Нам потрібна політична підтримка – зокрема, голосування за наші резолюції в Генасамблеї ООН. Нам потрібно, щоб ці країни дистанціювалися потроху від Росії. Їм це важко робити, але позитивна динаміка тут теж є", – сказав міністр.

Він зазначив, що Україна в цьому питанні буде працювати як окремо з країнами Африки, так і з Африканським союзом в цілому.

Глава МЗС також сьогодні повідомив, що Україна відкриє посольство в Руанді. Крім того, разом із руандським колегою вони домовились провести ближчим часом бізнес-форум за участі бізнесів двох країн і про консультації щодо конкретних спільних інтересів в сферах торгівлі, цифровізації державних послуг, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці.

  • Під час турне країнами Африки Кулеба заявив, що у Москві "уважно стежать" за його поїздкою, а щоб не втратити вплив на континенті, Росія "вслід за ним" готує свої візити до африканських країн. 

Читайте також: Кулеба: Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два принципи

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Дмитро Кулебамзсафрика
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 