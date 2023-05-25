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Кулеба: Нам нужно, чтобы Африка дистанцировалась от России. Сложно, но динамика есть

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 23:22
Кулеба: Нам нужно, чтобы Африка дистанцировалась от России. Сложно, но динамика есть - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на что рассчитывает Украина в отношениях со странами Африки. В частности, речь идет о дистанцировании Африки от РФ и поддержке украинских резолюций на заседаниях Генассамблеи ООН. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Сейчас глава дипломатического ведомства находится уже во втором турне по странам африканского континента – он посетил Эфиопию, Марокко и Руанду. Журналист спросил Кулебу, услышали ли страны Африки его призыв поддержать Украину.

"Услышали. И все больше слышат. Благодаря тому, что мы говорим с африканскими странами напрямую, к каждой стране относимся с уважением и каждой стране предлагаем равное взаимовыгодное партнерство", – сказал Кулеба.

Комментируя переговоры в штаб-квартире Африканского союза, глава МИД подчеркнул, что этот союз объединяет все африканские страны, потому "это выход на весь континент в целом".

"Мы договорились, что наши контакты больше не будут спорадическими, а будут системными. И представители соответствующих министерств в Украине с африканскими комиссарами поговорят тоже о том, какие есть точки соприкосновения, чем мы можем помочь Африке, и чем Африка может помочь нам. Нам нужна политическая поддержка – в частности, голосования за наши резолюции в Генассамблее ООН. Нам нужно, чтобы эти страны дистанцировались понемногу от России. Им это тяжело делать, но положительная динамика здесь тоже есть", – сказал министр.

Он отметил, что Украина в этом вопросе будет работать как отдельно со странами Африки, так и с Африканским союзом в целом.

Глава МИД также сообщил, что Украина откроет посольство в Руанде. Кроме того, вместе с руандским коллегой они договорились провести в ближайшее время бизнес-форум с участием бизнесов двух стран и о консультациях по поводу конкретных общих интересов в сферах торговли, цифровизации государственных услуг, аэрокосмической отрасли, строительстве, образовании и фармацевтике.

  • Во время турне по странам Африки Кулеба заявил, что в Москве "внимательно следят" за его поездкой, а чтобы не потерять влияние на континенте, Россия "вслед за ним" готовит свои визиты в африканские страны.

Читайте также: Кулеба: Украина готова говорить о мирных планах со всеми, кто учитывает два принципа

Оксана Житнюк
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