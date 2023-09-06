Кулеба: Я сказал Блинкену, что мой дом – это его дом. У нас качественные отношения с США

Качество отношений между Украиной и США очень высоко. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил перед переговорами с главой Госдепа Энтони Блинкеном, передает корреспондент LIGA.net.

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"Он сказал, что ценит то, что находится в моем доме. А я со всей искренностью ответил, что мой дом – это ваш дом", – сказал Кулеба.

По мнению министра, это свидетельствует о качестве личных и персональных отношений, а также об отношениях между Украиной и США.

Блинкен в свою очередь заявил, что США видят прогресс контрнаступления и хотят убедиться, что Украина имеет необходимое для успеха в этой войне, дальнейшем сдерживании агрессии и развития государства.

В Киеве Блинкен встретится еще с президентом Владимиром Зеленским, а также с другими топ-чиновниками и представителями гражданского общества.

Ожидается, что он объявит о предоставлении нового пакета помощи на $1 млрд и будет обсуждать контрнаступление.

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