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Кулеба: Я сказал Блинкену, что мой дом – это его дом. У нас качественные отношения с США

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 14:16
Кулеба: Я сказал Блинкену, что мой дом – это его дом. У нас качественные отношения с США - Фото
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен (фото - МИД)

Качество отношений между Украиной и США очень высоко. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил перед переговорами с главой Госдепа Энтони Блинкеном, передает корреспондент LIGA.net.

"Он сказал, что ценит то, что находится в моем доме. А я со всей искренностью ответил, что мой дом – это ваш дом", – сказал Кулеба.

По мнению министра, это свидетельствует о качестве личных и персональных отношений, а также об отношениях между Украиной и США.

Блинкен в свою очередь заявил, что США видят прогресс контрнаступления и хотят убедиться, что Украина имеет необходимое для успеха в этой войне, дальнейшем сдерживании агрессии и развития государства.

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Марк Сировой
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