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Кулеба: Я сказав Блінкену, що мій дім – це його дім. У нас якісні відносини зі США

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 14:16
Кулеба: Я сказав Блінкену, що мій дім – це його дім. У нас якісні відносини зі США - Фото
Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен (фото - МЗС)

Якість відносин між Україною та США є дуже високою. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив перед переговорами з главою Держдепу Ентоні Блінкеном, передає кореспондент LIGA.net.

"Він сказав, що цінує те, що перебуває в моєму домі. А я з усією щирістю відповів, що мій дім – це ваш дім", – сказав Кулеба.

На думку міністра, це свідчить про якість особистих і персональних відносин, а також відносин між Україною та США.

Блінкен своєю чергою заявив, що США бачать прогрес контрнаступу і хочуть переконатися, що Україна має необхідне для успіху в цій війні, подальшому стримуванні агресії та розвитку держави.

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Марко Сировой
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війнаДмитро Кулебаентоні блінкен
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