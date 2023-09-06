Кулеба: Я сказав Блінкену, що мій дім – це його дім. У нас якісні відносини зі США

Якість відносин між Україною та США є дуже високою. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив перед переговорами з главою Держдепу Ентоні Блінкеном, передає кореспондент LIGA.net.

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"Він сказав, що цінує те, що перебуває в моєму домі. А я з усією щирістю відповів, що мій дім – це ваш дім", – сказав Кулеба.

На думку міністра, це свідчить про якість особистих і персональних відносин, а також відносин між Україною та США.

Блінкен своєю чергою заявив, що США бачать прогрес контрнаступу і хочуть переконатися, що Україна має необхідне для успіху в цій війні, подальшому стримуванні агресії та розвитку держави.

У Києві Блінкен зустрінеться ще з президентом Володимиром Зеленським, а також з іншими топчиновниками та представниками громадянського суспільства.

Очікується, що він оголосить про надання нового пакету допомоги на $1 млрд та обговорюватиме контрнаступ.

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