Кулеба заверил – никто из союзников не давит на Украину ради невыгодного ей "мира" с РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве опроверг информацию источника The Times в Британии о том, что США, Франция и Германия якобы "подталкивают" Украину к невыгодным для нее уступкам на переговорах со страной-оккупантом РФ.

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Вчера, 31 марта, газета написала, ссылаясь на анонимного топ-чиновника в британском правительстве, что в Лондоне переживают якобы из-за "чрезмерного стремления" стран-союзников к миру, который будет не в пользу Украины.

Кулеба заявил в ответ на вопрос об этой статье, что "и до начала войны было неуместно говорить о том, что на Украину можно давить".

"Мы обнаружили в ряде ситуаций, что Украина не поддается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и никогда – свысока. А после 36 дней войны, я уверяю вас, никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента Зеленского или на Украину по какому-либо поводу", – заверил министр.

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По словам Кулебы, упомянутые в вопросе страны являются нашими партнерами и "очень много помогают, особенно Великобритания".

"Мы никакого давления в переговорном процессе с их стороны не чувствуем, а чувствуем поддержку и имеем очень тесное взаимодействие с правительствами этих стран", – утверждает глава МИД.

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Евгений Пилипенко

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