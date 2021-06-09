Кулеба заявил о тяжелых переговорах в Берлине по Северному потоку-2 и нормандскому формату

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел тяжелые переговоры в Германии по вопросам строящегося российско-немецкого газопровода Северный поток-2 и нормандского формата, в котором лидеры ФРГ, Франции, России и Украины ищут политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом заявил сам глава МИД, передает пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, темы дальнейшего функционирования нормандского формата и угроз Северного потока-2 стали ключевыми на переговорах Кулебы со внешнеполитическим советником канцлером Германии – Яном Хеккером. Переговоры "были тяжелыми", говорит глава МИД.

"В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия – это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", – сказал глава МИД.

Кулеба также обсуждал угрозы СП-2 с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Глава МИД подчеркнул: этот газопровод не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников.

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Кроме того, Кулеба обсудил европейское будущее Украины с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и главми комитета Бундестага по иностранным делам и делам ЕС – Норбертом Ретгеном и Гунтером Крихбаумом. Глава МИД также просил Шойбле лично поспособствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа.

На встрече с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем украинский дипломат обсуждал финансово-техническую помощь Украине в процессе реформ.

Сегодня у Кулебы запланированы встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, министром экономического сотрудничества и развития Гердом Мюллером и главами ведущих партий ФРГ.

Нормандский саммит на уровне лидеров стран-участников последний раз проходил в декабре 2019 года. После этого были встречи на уровне политсоветников.

26 мая 2021-го президент США Джо Байден заявил, что США решили не вводить санкции против Северного потока-2, так как газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией. 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы.

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Марк Сировой

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