UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба заявил о тяжелых переговорах в Берлине по Северному потоку-2 и нормандскому формату

09.06.2021, 06:35
Кулеба заявил о тяжелых переговорах в Берлине по Северному потоку-2 и нормандскому формату - Фото
Дмитрий Кулеба на переговорах в Германии (фото - пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел тяжелые переговоры в Германии по вопросам строящегося российско-немецкого газопровода Северный поток-2 и нормандского формата, в котором лидеры ФРГ, Франции, России и Украины ищут политическое урегулирование конфликта на Донбассе. Об этом заявил сам глава МИД, передает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, темы дальнейшего функционирования нормандского формата и угроз Северного потока-2 стали ключевыми на переговорах Кулебы со внешнеполитическим советником канцлером Германии – Яном Хеккером. Переговоры "были тяжелыми", говорит глава МИД.

"В обоих случаях действует правило: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Но атмосфера была конструктивной. Германия – это друг, который очень помог Украине, и с которым можно решать даже самые сложные проблемы", – сказал глава МИД.

Кулеба также обсуждал угрозы СП-2 с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Глава МИД подчеркнул: этот газопровод не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников.

Читайте также: Северный поток-2, Байден и лоббисты Путина. Почему мегапроект Газпрома получил новую жизнь

Кроме того, Кулеба обсудил европейское будущее Украины с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и главми комитета Бундестага по иностранным делам и делам ЕС – Норбертом Ретгеном и Гунтером Крихбаумом. Глава МИД также просил Шойбле лично поспособствовать признанию Бундестагом Голодомора геноцидом украинского народа.

На встрече с вице-канцлером и министром финансов ФРГ Олафом Шольцем украинский дипломат обсуждал финансово-техническую помощь Украине в процессе реформ.

Сегодня у Кулебы запланированы встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, министром экономического сотрудничества и развития Гердом Мюллером и главами ведущих партий ФРГ.

  • Нормандский саммит на уровне лидеров стран-участников последний раз проходил в декабре 2019 года. После этого были встречи на уровне политсоветников.
  • 26 мая 2021-го президент США Джо Байден заявил, что США решили не вводить санкции против Северного потока-2, так как газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией. 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы.

Читайте также: Зеленский: Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать Северному потоку-2

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия северный поток-2 нормандский формат дмитрий кулеба ян хеккер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 