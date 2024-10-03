Курчатов. Официальный Киев "категорически отрицает" обвинения в ударах по Курской АЭС

Георгий Тихий (Фото: Telegram МИД)

Министерство иностранных дел категорически отрицает обвинения российских ресурсов об "украинских ударах" по Курской атомной электростанции или вблизи нее, заявил спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий.

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"В отличие от российских оккупантов, ВСУ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры", – отметил чиновник.

Ранее российская пропаганда заявила об ударе по Курчатову Курской области и связала это с якобы атакой на местную АЭС.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко ответил, что по станции никто не бил, потому что в этом нет "никакой целесообразности".

Между тем, появилось новое видео, как утверждается, с кадрами удара. Россиянка за кадром говорит, что выбежало "много солдатиков" и "бахнуло вообще жестко". На фоне слышны взрывы.