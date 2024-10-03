Курчатов. Официальный Киев "категорически отрицает" обвинения в ударах по Курской АЭС
Министерство иностранных дел категорически отрицает обвинения российских ресурсов об "украинских ударах" по Курской атомной электростанции или вблизи нее, заявил спикер дипломатического ведомства Георгий Тихий.
"В отличие от российских оккупантов, ВСУ строго соблюдают нормы международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры", – отметил чиновник.
Ранее российская пропаганда заявила об ударе по Курчатову Курской области и связала это с якобы атакой на местную АЭС.
Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко ответил, что по станции никто не бил, потому что в этом нет "никакой целесообразности".
Между тем, появилось новое видео, как утверждается, с кадрами удара. Россиянка за кадром говорит, что выбежало "много солдатиков" и "бахнуло вообще жестко". На фоне слышны взрывы.
- Тем временем россияне продолжают угрожать работе оккупированной ими Запорожской АЭС. Так, 2 октября ремонтные бригады Укрэнерго восстановили надежность питания станции после того, как из-за российских обстрелов была повреждена линия электропередач.