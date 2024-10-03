Российские пропагандистские ресурсы заявили об ударе по Курчатову Курской области и связали это с якобы атакой на местную атомную электростанцию. По АЭС никто не бил, потому что в этом нет "никакой целесообразности", ответил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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Россияне одновременно утверждали и о якобы ударе авиабомбой, и о якобы ракетной атаке по Курчатову.

Часть ресурсов захватчиков утверждает, что попадание вроде бы произошло на расстоянии около 5 км от АЭС, на месте есть пожар.

Позже появилась реакция главы Центра противодействия дезинформации при СНБО – он отметил, что россияне вбросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС из системы HIMARS.

"Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове, и на видео есть взрыв на земле. К чему здесь обстрел АЭС? Она далеко", – отметил Коваленко.

Он акцентировал, что "ничего общего" с атакой на Курскую АЭС здесь нет.

Российский губернатор Курской области Алексей Смирнов утверждает: якобы в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник – в результате его падения произошли взрывы в хозяйственном здании, не имеющем отношения к Курской АЭС.

На видео ниже есть нецензурная лексика, 18+.

Расстояние от Курчатова до контролируемой украинскими бойцами территории составляет около 40 км:

Cиним цветом – контролируемая Украиной территория РФ (Карта: Deepstate)