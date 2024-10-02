Украина восстановила линию питания к оккупированной Запорожской АЭС, которую повредила РФ

Запорожская АЭС (Фото: Telegram Укрэнерго)

Ремонтные бригады Укрэнерго восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции после того, как из-за российских обстрелов была повреждена линия электропередач. Об этом сообщила национальная энергетическая компания.

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Российская атака энергообъекта произошла еще 1 октября – оккупанты повредили одну из воздушных линий на 330 киловольт, питающую АЭС, написало Укрэнерго.

Ремонтные бригады более суток ждали разрешения начать ремонт, но из-за российских обстрелов получить такое разрешение удалось только на следующий день, объясняет НЭК.

Сейчас линию возобновили – и оккупированная ЗАЭС может получать электричество как по основной, так и по резервным линиям, заключает компания.