Украина восстановила линию питания к оккупированной Запорожской АЭС, которую повредила РФ
Ремонтные бригады Укрэнерго восстановили надежность питания оккупированной Запорожской атомной электростанции после того, как из-за российских обстрелов была повреждена линия электропередач. Об этом сообщила национальная энергетическая компания.
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Российская атака энергообъекта произошла еще 1 октября – оккупанты повредили одну из воздушных линий на 330 киловольт, питающую АЭС, написало Укрэнерго.
Ремонтные бригады более суток ждали разрешения начать ремонт, но из-за российских обстрелов получить такое разрешение удалось только на следующий день, объясняет НЭК.
Сейчас линию возобновили – и оккупированная ЗАЭС может получать электричество как по основной, так и по резервным линиям, заключает компания.
- Вечером 11 августа глава Никопольской райадминистрации со ссылкой на собственные источники сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве в градирне оккупированной ЗАЭС, сейчас сам объект работает в штатном режиме. Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео.
- После устроенного Россией пожара на территории ЗАЭС замеры воздуха не показали превышения уровня радиации, ведется постоянное наблюдение, сообщили глава ОВА и министр внутренних дел.
- 12 августа эксперты МАГАТЭ получили ограниченный доступ к градирням станции – во время обхода не обнаружили ни шин, ни остатков беспилотника.