ЗАЭС. МАГАТЭ отреагировало на пожар – утверждает, что якобы были "многочисленные взрывы"

О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось

Пожар на Запорожской АЭС (Скриншот из видео)

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ отреагировало на пожар на временно оккупированной Запорожской атомной станции: утверждается, что эксперты организации видели сильный темный дым на севере объекта, а перед этим слышали "многочисленные взрывы".

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"Эксперты МАГАТЭ стали свидетелями сильного темного дыма из северной части ЗАЭС после многочисленных взрывов, услышанных вечером", – пишет организация.

Заявляется, что ЗАЭС сообщила представителям агентства о возможной атаке дрона на одну из градирен, расположенных на территории станции. Не уточняется, кто именно от станции сообщил об этом, но, скорее всего, речь идет о российской незаконной администрации.

При этом не сообщалось о влиянии на ядерную безопасность, отмечает МАГАТЭ.

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Следует отметить, что россияне регулярно заявляют о якобы дроновых атаках на оккупированную ими станцию, такие же заявления распространяет и МАГАТЭ.

В частности, 4 июля агентство заявило, что за день до этого якобы произошел дроновый удар по подстанции оккупированной Запорожской АЭС и якобы ранены работники объекта. Тогда агентство тоже ссылалось на ЗАЭС, но не уточняло: речь шла об украинской администрации станции или сообщениях от оккупантов.

В тот же день собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны пояснил, что имела место очередная целенаправленная российская провокация. Собеседник акцентировал, что защитники не наносят удары по объектам атомной инфраструктуры и не работают в данном квадрате.

Вечером в воскресенье глава Никопольской райадминистрации со ссылкой на собственные источники сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве в градирне оккупированной ЗАЭС, сейчас сам объект работает в штатном режиме.

Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео. Украина ожидает реакции мира и международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, сообщил президент.

После устроенного Россией пожара на территории ЗАЭС, замеры воздуха не показали превышения уровня радиации, ведется постоянное наблюдение, сообщили глава ОВА и министр внутренних дел.

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