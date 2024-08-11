Запорізька АЕС. МАГАТЕ відреагувало на пожежу, стверджує що нібито чули "численні вибухи"

Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося

Пожежа на Запорізькій АЕС (Скриншот з відео)

Міжнародна агенція з атомної енергії МАГАТЕ відреагувало на пожежу на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції: стверджується, що експерти організації бачили сильний темний дим на півночі об'єкта, а перед цим чули "численні вибухи".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, почутих ввечері", – пише організація.

Заявляється, що ЗАЕС повідомила представникам агенції про ймовірну атаку дрона на одну з градирень, розташованих на території станції. Не уточнюється, хто саме від станції повідомив про це, але найімовірніше йдеться про російську незаконну адміністрацію.

При цьому не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку, зауважує МАГАТЕ.

Читайте також: Голова МАГАТЕ переконаний, що без них на Запорізькій АЕС вже могла б бути ядерна аварія

Слід зазначити, що росіяни регулярно заявляють про нібито дронові атаки на окуповану ними станцію, такі ж заяви поширює й МАГАТЕ.

Зокрема, 4 липня агенція заявила, що за день до цього буцімто стався дроновий удар по підстанції окупованої Запорізької АЕС та нібито були поранені працівники об'єкта. Тоді агенція теж посилалася на ЗАЕС, але не уточнювала: йшлося про українську адміністрацію станції чи про повідомлення від окупантів.

У той же день співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони пояснив, що мала місце чергова цілеспрямована російська провокація. Співбесідник акцентував, що захисники не завдають ударів по обʼєктах атомної інфраструктури та не працюють у даному квадраті.

Ввечері у неділю очільник Нікопольської райадміністрації з посиланням на власні джерела повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості в градирні окупованої ЗАЕС, наразі сам об'єкт працює у штатному режимі.

Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео. Україна чекає на реакцію світу та міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ, повідомив президент.

Після влаштованої Росією пожежі на території ЗАЕС, заміри повітря не показали перевищення рівня радіації, ведеться постійне спостереження, повідомили очільник ОВА та міністр внутрішніх справ.

Читайте також: Біля ЗАЕС знищено одну зі станцій радіаційного моніторингу: якими будуть наслідки