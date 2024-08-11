Запорізька АЕС. МАГАТЕ відреагувало на пожежу, стверджує що нібито чули "численні вибухи"
Пожежа на Запорізькій АЕС (Скриншот з відео)

Міжнародна агенція з атомної енергії МАГАТЕ відреагувало на пожежу на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції: стверджується, що експерти організації бачили сильний темний дим на півночі об'єкта, а перед цим чули "численні вибухи".

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"Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, почутих ввечері", – пише організація.

Заявляється, що ЗАЕС повідомила представникам агенції про ймовірну атаку дрона на одну з градирень, розташованих на території станції. Не уточнюється, хто саме від станції повідомив про це, але найімовірніше йдеться про російську незаконну адміністрацію.

При цьому не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку, зауважує МАГАТЕ.

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Слід зазначити, що росіяни регулярно заявляють про нібито дронові атаки на окуповану ними станцію, такі ж заяви поширює й МАГАТЕ.

Зокрема, 4 липня агенція заявила, що за день до цього буцімто стався дроновий удар по підстанції окупованої Запорізької АЕС та нібито були поранені працівники об'єкта. Тоді агенція теж посилалася на ЗАЕС, але не уточнювала: йшлося про українську адміністрацію станції чи про повідомлення від окупантів.

У той же день співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони пояснив, що мала місце чергова цілеспрямована російська провокація. Співбесідник акцентував, що захисники не завдають ударів по обʼєктах атомної інфраструктури та не працюють у даному квадраті.

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