Україна відновила лінію живлення до окупованої Запорізької АЕС, яку пошкодили росіяни

Запорізька АЕС (Фото: Telegram Укренерго)

Ремонтні бригади Укренерго відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції після того, як через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Про це повідомила національна енергетична компанія.

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Російська атака енергооб'єкта сталася ще 1 жовтня – окупанти пошкодили одну з повітряних ліній на 330 кіловольтів, що живить АЕС, написало Укренерго.

Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу почати ремонт, але через російські обстріли отримати такий дозвіл вдалося лише наступного дня, пояснює НЕК.

Наразі лінію відновили – і окупована ЗАЕС має змогу отримувати електрику як за основною, так і за резервними лініями, підсумовує компанія.