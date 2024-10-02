Україна відновила лінію живлення до окупованої Запорізької АЕС, яку пошкодили росіяни
Ремонтні бригади Укренерго відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції після того, як через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Про це повідомила національна енергетична компанія.
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Російська атака енергооб'єкта сталася ще 1 жовтня – окупанти пошкодили одну з повітряних ліній на 330 кіловольтів, що живить АЕС, написало Укренерго.
Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу почати ремонт, але через російські обстріли отримати такий дозвіл вдалося лише наступного дня, пояснює НЕК.
Наразі лінію відновили – і окупована ЗАЕС має змогу отримувати електрику як за основною, так і за резервними лініями, підсумовує компанія.
- Ввечері 11 серпня очільник Нікопольської райадміністрації з посиланням на власні джерела повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості в градирні окупованої ЗАЕС, наразі сам об'єкт працює у штатному режимі. Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео.
- Після влаштованої Росією пожежі на території ЗАЕС, заміри повітря не показали перевищення рівня радіації, ведеться постійне спостереження, повідомили очільник ОВА та міністр внутрішніх справ.
- 12 серпня експерти МАГАТЕ отримали обмежений доступ до градирень станції – під час обходу не виявили ні шин, ні залишків безпілотника.