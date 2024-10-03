Російські пропагандистські ресурси заявили про удар по Курчатову Курської області та пов'язали це з нібито атакою на місцеву атомну електростанцію. По АЕС ніхто не бив, бо в цьому немає "жодної доцільності", відповів голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

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Росіяни одночасно стверджували й про нібито удар авіабомбою, й про начебто ракетну атаку по Курчатову.

Частина ресурсів загарбників стверджує, що влучання буцімто сталося на відстані близько 5 км від АЕС, на місці є пожежа.

Згодом з'явилася реакція голови Центру протидії дезінформації при РНБО – він зазначив, що росіяни вкинули брехливу інформацію щодо удару по Курській АЕС з системи HIMARS.

"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко", – зауважив Коваленко.

Він акцентував, що "нічого спільного" з атакою на Курську АЕС тут немає.

Російський губернатор Курщини Олексій Смірнов стверджує: нібито у районі Курчатова засобами радіоелектронної боротьби подавили український безпілотник — унаслідок його падіння сталися вибухи у господарчій будівлі, яка не належить до Курської АЕС.

На відео нижче є нецензурна лексика, 18+.

Відстань від Курчатова до контрольованої українськими бійцями території становить близько 40 км:

Cинім кольором – контрольована Україною територія РФ (Мапа: Deepstate)