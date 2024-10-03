Росіяни заявили про удар по Курчатову, де розташована Курська АЕС. Україна відповіла – відео
Російські пропагандистські ресурси заявили про удар по Курчатову Курської області та пов'язали це з нібито атакою на місцеву атомну електростанцію. По АЕС ніхто не бив, бо в цьому немає "жодної доцільності", відповів голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
Росіяни одночасно стверджували й про нібито удар авіабомбою, й про начебто ракетну атаку по Курчатову.
Частина ресурсів загарбників стверджує, що влучання буцімто сталося на відстані близько 5 км від АЕС, на місці є пожежа.
Згодом з'явилася реакція голови Центру протидії дезінформації при РНБО – він зазначив, що росіяни вкинули брехливу інформацію щодо удару по Курській АЕС з системи HIMARS.
"Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу в Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко", – зауважив Коваленко.
Він акцентував, що "нічого спільного" з атакою на Курську АЕС тут немає.
Російський губернатор Курщини Олексій Смірнов стверджує: нібито у районі Курчатова засобами радіоелектронної боротьби подавили український безпілотник — унаслідок його падіння сталися вибухи у господарчій будівлі, яка не належить до Курської АЕС.
На відео нижче є нецензурна лексика, 18+.
Відстань від Курчатова до контрольованої українськими бійцями території становить близько 40 км:
- Тим часом росіяни продовжують загрожувати роботі окупованої ними ж Запорізької АЕС. Так, 2 жовтня ремонтні бригади Укренерго відновили надійність живлення станції після того, як через російський обстріл було пошкоджено лінію електропередач.