Курчатов. МЗС України "категорично заперечило" звинувачення в ударах по атомній станції або біля неї

Георгій Тихий (Фото: Telegram МЗС)

Міністерство закордонних справ категорично заперечує звинувачення російських ресурсів про "українські удари" по Курській атомній електростанції або поблизу неї, заявив речник дипломатичного відомства Георгій Тихий.

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"На відміну від російських окупантів, ЗСУ суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури", – зазначив посадовець.

Раніше російська пропаганда заявила про удар по Курчатову Курської області та пов'язала це з нібито атакою на місцеву АЕС.

Голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко відповів, що по станції ніхто не бив, бо в цьому немає "жодної доцільності".

Тим часом з'явилося нове відео, як стверджується, з кадрами удару. Росіянка за кадром каже, що вибігло "багато солдатиків" і "бахнуло взагалі жорстко". На тлі чути вибухи.