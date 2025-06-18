Курсанты БЗВП вступают в первый бой в виртуальной реальности
При прохождении базовой общевойсковой подготовки (укр. –БЗВП) новобранцы знакомятся с тем, как может выглядеть бой в виртуальной реальности. Об этом рассказал инструктор одного из учебных центров Сухопутных войск Евгений в комментарии для LIGA.net для разбора "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало.
Учебный фильм называется "Первый бой". В нем курсант попадает в виртуальной реальности в окоп во время боевых действий и чувствует себя в теле актера.
"Ключевое: на этом обучающем видео – реальные живые люди. Это не какая-то сгенерированная картинка. Это снято настолько эффектно, что ты не поймешь, ему действительно оторвало ногу или это какой-то монтаж и графика. Ты будто попадаешь в виртуальную реальность, но она реально реальная", – рассказал Евгений.
По его словам, такая форма обучения дает курсантам определенное понимание того, что такое боевые действия.
"Сказать, что они сознание теряют от впечатлений, не могу. Многие к этому относятся как к походу в кино. Но так же есть большая часть курсантов, которым это резонирует, и они понимают, что через полтора месяца могут оказаться на линии боевого столкновения и принимать решения для сохранения своей жизни и жизни побратимов", – поделился он.
После того как основы боевого опыта были заложены, инструкторы продолжают подготовку на практике, чтобы по окончании БЗВП новобранец имел полный набор базовых навыков, которые ему нужны.
- Инструктор из БЗВП рассказал, что "бусифицированный" человек думает, что армия – дорога в один конец.
- Также он дал советы, как подготовиться к БЗВП, чтобы сделать свою жизнь легче, и рассказал, почему базовая общая военная подготовка меняет 95% людей.