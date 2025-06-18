Курсанты БЗВП вступают в первый бой в виртуальной реальности

В видео для новобранцев для реалистичности действуют настоящие люди, а не аватары

Иллюстративное фото: Генштаб

При прохождении базовой общевойсковой подготовки (укр. –БЗВП) новобранцы знакомятся с тем, как может выглядеть бой в виртуальной реальности. Об этом рассказал инструктор одного из учебных центров Сухопутных войск Евгений в комментарии для LIGA.net для разбора "На БЗВП было хуже". Объясняем, как изменилась подготовка мобилизованных и что это дало.

Учебный фильм называется "Первый бой". В нем курсант попадает в виртуальной реальности в окоп во время боевых действий и чувствует себя в теле актера.

"Ключевое: на этом обучающем видео – реальные живые люди. Это не какая-то сгенерированная картинка. Это снято настолько эффектно, что ты не поймешь, ему действительно оторвало ногу или это какой-то монтаж и графика. Ты будто попадаешь в виртуальную реальность, но она реально реальная", – рассказал Евгений.

По его словам, такая форма обучения дает курсантам определенное понимание того, что такое боевые действия.

"Сказать, что они сознание теряют от впечатлений, не могу. Многие к этому относятся как к походу в кино. Но так же есть большая часть курсантов, которым это резонирует, и они понимают, что через полтора месяца могут оказаться на линии боевого столкновения и принимать решения для сохранения своей жизни и жизни побратимов", – поделился он.

После того как основы боевого опыта были заложены, инструкторы продолжают подготовку на практике, чтобы по окончании БЗВП новобранец имел полный набор базовых навыков, которые ему нужны.