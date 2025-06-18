Курсанти БЗВП вступають у першій бій у віртуальній реальності

У відео для новобранців для реалістичності діють справжні люди, а не аватари

Ілюстративне фото: Генштаб

Під час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) новобранці знайомляться із тим, як може виглядати бій, у віртуальній реальності. Про це розповів інструктор одного з навчальних центрів Сухопутних військ Євген у коментарі для LIGA.net для розбору "На БЗВП було гірше". Пояснюємо, як змінилась підготовка мобілізованих і що це дало".

Навчальний фільм має назву "Перший бій". В ньому курсант потрапляє у віртуальній реальності в окоп під час бойових дій і відчуває себе у тілі актора.

"Ключове: на цьому навчальному відео – реальні живі люди. Це не якась згенерована картинка. Це знято настільки ефектно, що ти не зрозумієш, чи йому дійсно відірвало ногу, чи це якийсь монтаж і графіка. Ти наче потрапляєш у віртуальну реальність, але вона реально реальна", – розповів Євген.

За його словами, така форма навчання дає курсантам певне розуміння того, що таке бойові дії.

"Сказати, що вони свідомість втрачають від вражень, не можу. Багато хто до цього ставиться, як до походу в кіно. Але так само є велика частина курсантів, яким це резонує, і вони розуміють, що через півтора місяця можуть опинитися на лінії бойового зіткнення та приймати рішення для збереження свого життя і життя побратимів", – поділився інструктор.

Після того як основи бойового досвіду було закладено, інструктори продовжують підготовку на практиці, щоб по закінченню БЗВП новобранець мав повний набір базових навичок, які йому потрібні.