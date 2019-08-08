"Квартал" нашел актера для пародий на Зеленского: видео

Юрий Великий (Фото: yuriyvelikii/Facebook)

Студия "Квартал 95" нашла комика, который будет играть на сцене президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Им может стать бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно станет известно на концерте "Вечернего квартала" 13 августа", - рассказал собеседник УП в студии.

Сам Великий опубликовал пародию на Зеленского в своем Instagram:

Так же УП сообщает, что лидера партии Голос музыканта Святослава Вакарчука на сцене будет играть Олександр Пикалов, известный пародиями на беглого экс-президента Виктора Януковича.