Квартиры освобожденным из плена морякам купил Пинчук

Фрото: facebook.com/VictorPinchukFoundation

Квартиры 24 освобожденным из российского плена морякам купил Фонд Виктора Пинчука. Жилье расположено в новостройке одного из районов Одессы. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Владимира Зеленского", - написала она.

По информации фонда, двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71 кв м расположены "в новостройке в близлежащем районе города Одесса и будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года".

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

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