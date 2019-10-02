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Квартиры освобожденным из плена морякам купил Пинчук

Квартиры освобожденным из плена морякам купил Пинчук - Фото
Фрото: facebook.com/VictorPinchukFoundation
02.10.2019, 16:52

По словам омбудсмена, квартиры были куплены Фондом Пинчука по инициативе президента Владимира Зеленского

Квартиры 24 освобожденным из российского плена морякам купил Фонд Виктора Пинчука. Жилье расположено в новостройке одного из районов Одессы. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе президента Владимира Зеленского", - написала она.

По информации фонда, двухкомнатные квартиры общей площадью 59,71 кв м расположены "в новостройке в близлежащем районе города Одесса и будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года".

7 сентября произошел обмен заключенными между Украиной и Россией. В списке освобожденных оказались и 24 военнопленных моряка.

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Людмила Денисова виктор пинчук моряки квартиры
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