Кылычдароглу: Эрдоган не получил желаемого результата, я выиграю выборы во втором туре
Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган не получил желаемого результата на выборах главы государства. Об этом он сообщил, комментируя результаты первого тура голосования, цитирует его NTV.
По его словам, "несмотря на клевету и оскорбления", Эрдоган не получил ожидаемого результата.
"Никто не должен волноваться по поводу свершившегося факта. Выборы не выигрывают на балконе. Данные продолжают течь прямо сейчас. Будет второй тур. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Все это увидят", — сказал Кылычдароглу.
Он отметил, запрос на перемены в обществе составляет более 50%.
"Предварительные результаты показали, что Эрдоган не получил вотума доверия, которого ожидал от общественности", — заявил политик.
Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства. Вероятнее всего, в стране состоится второй тур, где сойдутся Эрдоган и Кылычдароглу.
- Ранее посол Турции при НАТО в 2013-2018 годах Фатих Джейлан заявил, что Эрдоган на грани поражения на выборах президента.
- Пять лет назад Эрдоган выиграл предыдущие выборы, набрав в первом туре 52,59% голосов. Его ближайший соперник набрал менее 31%.
- Недавно Эрдоган заявил, что уйдет, если проиграет выборы.
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