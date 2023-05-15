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Кылычдароглу: Эрдоган не получил желаемого результата, я выиграю выборы во втором туре

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 08:14
Кылычдароглу: Эрдоган не получил желаемого результата, я выиграю выборы во втором туре - Фото
Кемаль Кылычдароглу (Фото: EPA)

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган не получил желаемого результата на выборах главы государства. Об этом он сообщил, комментируя результаты первого тура голосования, цитирует его NTV

По его словам, "несмотря на клевету и оскорбления", Эрдоган не получил ожидаемого результата. 

"Никто не должен волноваться по поводу свершившегося факта. Выборы не выигрывают на балконе. Данные продолжают течь прямо сейчас. Будет второй тур. Мы обязательно выиграем эти выборы во втором туре. Все это увидят", — сказал Кылычдароглу. 

Он отметил, запрос на перемены в обществе составляет более 50%. 

"Предварительные результаты показали, что Эрдоган не получил вотума доверия, которого ожидал от общественности", — заявил политик.

Эрдоган не смог одержать победу в первом туре выборов главы государства. Вероятнее всего, в стране состоится второй тур, где сойдутся Эрдоган и Кылычдароглу.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Читайте также: В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

Дмитрий Гриниченко
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