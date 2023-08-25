Латвия передала Украине очередной вертолет Ми-17
Латвия передала Украине советский многоцелевой вертолет Ми-17. Об этом сообщила министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
Она отметила, что Вооруженные силы Латвии передали Украине "очередной" вертолет Ми-17. Какой именно по счету – не уточнила.
Министр подчеркнула, что Украина успешно воюет и возвращает себе все больше и больше территорий, которые были под временной оккупацией РФ.
"Латвия будет стоять с Украиной бок о бок до полной победы Украины!" – написала Мурниеце.
21 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что его страна отправляет все свои вертолеты в Украину: "У нас есть флот вертолетов, сейчас мы перекрашиваем оставшиеся, чтобы они были пригодны к использованию и выглядели хорошо. Мы отправляем их в Украину".
- 9 августа Латвия стала еще одной страной, присоединившейся к декларации G7 в поддержку Украины.
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