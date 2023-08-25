RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Латвія передала Україні черговий гелікоптер Мі-17

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 17:32
Латвія передала Україні черговий гелікоптер Мі-17 - Фото
Мі-17 (Фото - Ināra Mūrniece, Twitter)

Латвія передала Україні радянський багатоцільовий гелікоптер Мі-17. Про це повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

Вона зазначила, що Збройні сили Латвії передали Україні "черговий" вертоліт Мі-17. Який саме за рахунком – не уточнила.

Міністерка наголосила, що Україна успішно воює та повертає собі все більше й більше територій, що були під тимчасовою окупацією РФ.

"Латвія стоятиме з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" – написала Мурнієце.

21 червня прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш оголосив, що його країна відправляє всі свої гелікоптери в Україну: "У нас є флот гелікоптерів, зараз ми перефарбовуємо останні, що залишилися, щоб вони були придатні до використання і мали гарний вигляд. Ми відправляємо їх в Україну".

Читайте також: Латвія на пів року посилить охорону кордону з Білоруссю

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогагелікоптерлатвіямі-17
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 