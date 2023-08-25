Латвія передала Україні черговий гелікоптер Мі-17

Латвія передала Україні радянський багатоцільовий гелікоптер Мі-17. Про це повідомила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

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Вона зазначила, що Збройні сили Латвії передали Україні "черговий" вертоліт Мі-17. Який саме за рахунком – не уточнила.

Міністерка наголосила, що Україна успішно воює та повертає собі все більше й більше територій, що були під тимчасовою окупацією РФ.

"Латвія стоятиме з Україною пліч-о-пліч до повної перемоги України!" – написала Мурнієце.

21 червня прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш оголосив, що його країна відправляє всі свої гелікоптери в Україну: "У нас є флот гелікоптерів, зараз ми перефарбовуємо останні, що залишилися, щоб вони були придатні до використання і мали гарний вигляд. Ми відправляємо їх в Україну".

9 серпня Латвія стала ще однією країною, яка приєдналася до декларації G7 на підтримку України.

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