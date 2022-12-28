Лавров дал понять, что РФ все еще хочет уничтожить государственность Украины — МИД ФРГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва все еще хочет уничтожить украинскую государственность. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Германии Кристоф Бургер, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Россия не демонстрирует никакого желания отступить от своих начальных целей войны, а именно — уничтожения Украины как государства. Он отметил, что об этом, в частности, свидетельствуют слова Лаврова.

Бургер заявил, что о намерениях России нельзя забывать, а поэтому ФРГ и союзники продолжают поддерживать Украину и не думают уменьшать помощь.

Представитель немецкого ведомства подчеркнул, что Берлин предоставляет дипломатическую поддержку усилиям Украины по поиску мира по разным каналам. Он упомянул работу по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.

Ранее Лавров заявил, что Украина должна "подобру-поздорову" выполнить требования страны-агрессора относительно "демилитаризации и денацификации", иначе этот вопрос якобы решит армия РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что России не помогут эти угрозы: оккупанты будут зачищены на всей территории Украины, а Россия будет полностью демилитаризирована.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн не согласна с мнением канцлера Олафа Шольца о том, что экономические связи РФ с Западом могут снова заработать в будущем, если Кремль прекратит агрессивную войну против Украины. Она считает, что нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями, политическая система в РФ должна быть полностью изменена .

. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов комментировал заявление диктатора Владимира Путина о скорой постановке на боевое дежурство новых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Окружение Путина любыми способами избегает сообщать ему плохие новости, поэтому он системно дезинформирован о ходе войны.

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Дмитро Гриниченко

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