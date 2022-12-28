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Лавров дал понять, что РФ все еще хочет уничтожить государственность Украины — МИД ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 15:19
Лавров дал понять, что РФ все еще хочет уничтожить государственность Украины — МИД ФРГ - Фото
Сергей Лавров (Фото: EPA)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва все еще хочет уничтожить украинскую государственность. Об этом на брифинге сообщил спикер МИД Германии Кристоф Бургер, цитирует его Укринформ.

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По его словам, Россия не демонстрирует никакого желания отступить от своих начальных целей войны, а именно — уничтожения Украины как государства. Он отметил, что об этом, в частности, свидетельствуют слова Лаврова. 

Бургер заявил, что о намерениях России нельзя забывать, а поэтому ФРГ и союзники продолжают поддерживать Украину и не думают уменьшать помощь. 

Представитель немецкого ведомства подчеркнул, что Берлин предоставляет дипломатическую поддержку усилиям Украины по поиску мира по разным каналам. Он упомянул работу по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях.

Ранее Лавров заявил, что Украина должна "подобру-поздорову" выполнить требования страны-агрессора относительно "демилитаризации и денацификации", иначе этот вопрос якобы решит армия РФ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что России не помогут эти угрозы: оккупанты будут зачищены на всей территории Украины, а Россия будет полностью демилитаризирована.

Читайте также: Путин сказал, что РФ "готова к переговорам". Подоляк: Субъекта надо вернуть в реальность 

Дмитро Гриниченко
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Германия война Сергей Лавров военная помощь
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