Путин сказал, что РФ "готова к переговорам". Подоляк: Субъекта надо вернуть в реальность

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова к переговорам". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что лидеру оккупантов стоит вернуться в реальность.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Путин дал интервью российскому пропагандистскому телевидению, в котором заявил, что "РФ, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров о ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками".

На высказывание диктатора в Twitter отреагировал Подоляк, который написал, что "субъекту Путину пора вернуться к реальности".

Он отметил, что Россия напала на Украину и убивает гражданских, а никаких других мотивов и геополитических причин нет. Также советник главы ОП подчеркнул, что РФ не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности.

"Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", — резюмировал он.

Читайте также: Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления — WSJ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.