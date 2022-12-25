Путин сказал, что РФ "готова к переговорам". Подоляк: Субъекта надо вернуть в реальность
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова к переговорам". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что лидеру оккупантов стоит вернуться в реальность.
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Путин дал интервью российскому пропагандистскому телевидению, в котором заявил, что "РФ, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров о ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками".
На высказывание диктатора в Twitter отреагировал Подоляк, который написал, что "субъекту Путину пора вернуться к реальности".
Он отметил, что Россия напала на Украину и убивает гражданских, а никаких других мотивов и геополитических причин нет. Также советник главы ОП подчеркнул, что РФ не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности.
"Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", — резюмировал он.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирный план Зеленского со своими коллегами по Большой семерке. Он назвал это "хорошим началом".
- На встрече 21 декабря президент США Джо Байден пытался понять взгляды президента Владимира Зеленского на дипломатию и красные линии в переговорах с РФ.
- Мобилизация в России сработала — противник готовит 200 000 новых солдат и почти наверняка снова попытается атаковать Киев, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
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