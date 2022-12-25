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Путин сказал, что РФ "готова к переговорам". Подоляк: Субъекта надо вернуть в реальность

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 13:13
Путин сказал, что РФ
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова к переговорам". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который сказал, что лидеру оккупантов стоит вернуться в реальность.

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Путин дал интервью российскому пропагандистскому телевидению, в котором заявил, что "РФ, в отличие от ее оппонентов, не отказывается от переговоров о ситуации вокруг Украины и готова договариваться со всеми участниками".

На высказывание диктатора в Twitter отреагировал Подоляк, который написал, что "субъекту Путину пора вернуться к реальности".

Он отметил, что Россия напала на Украину и убивает гражданских, а никаких других мотивов и геополитических причин нет. Также советник главы ОП подчеркнул, что РФ не хочет переговоров, а пытается избежать ответственности.

"Это очевидно, поэтому двигаемся к трибуналу", — резюмировал он. 

Читайте также: Зеленский может представить мирный план в феврале. Путин хочет нового наступления — WSJ 

Дмитро Гриниченко
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