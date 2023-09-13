Лавров: Концепция изменилась, РФ больше не поддерживает санкции против Северной Кореи

Россия больше не поддерживает режим санкций против Северной Кореи, за введение которого она с 2006 года голосовала в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

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Лавров заявил российским пропагандистам, что Россия больше не будет поддерживать санкционный режим против Северной Кореи, так как "геополитический климат полностью изменился с тех пор, как ООН ввела санкции".

Лавров также обвинил Запад в том, что тот обещал Северной Корее гуманитарную помощь, но это якобы была "явная ложь".

Совет Безопасности ООН ввел санкции в отношении Северной Кореи в 2006 году в связи с первыми испытаниями в стране ядерного оружия и ее ракетными программами. Россия голосовала за введение этих санкций, а также за их усиление вплоть до 2016 года.

Как утверждает Голос Америки, "страны Запада неоднократно подозревали, что Россия и Китай могут нарушать санкционный режим, за который сами же и голосовали".

13 сентября северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время визита в Россию заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

КНДР открыто поддержала Россию в ее войне против Украины.

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