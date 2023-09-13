Диктаторы Северной Кореи и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встречаются 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Последний уже прибыл на место, прокремлевские СМИ публикуют фото и видео.

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Ранее о встрече диктаторов на космодроме писали журналисты японского агентства Kyodo News со ссылкой на неназванного российского чиновника.

На видео, опубликованном каналом "Вы слушали маяк", видны флаги России и КНДР.

По информации американских СМИ, Путин и Ким должны были встретиться в российском Владивостоке, чтобы обсудить поставки России северокорейских боеприпасов в обмен на передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

От космодрома Восточный до Владивостока более 1500 километров.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Киму покажут процесс сборки ракеты "Ангара", они с Путиным осмотрят строящийся стартовый комплекс для "Ангары" и стартовый комплекс для ракеты-носителя "Союз-2", а затем проведут переговоры.

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