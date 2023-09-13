Диктаторы Северной Кореи и России Ким Чен Ын и Владимир Путин встречаются 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Последний уже прибыл на место, прокремлевские СМИ публикуют фото и видео.
Ранее о встрече диктаторов на космодроме писали журналисты японского агентства Kyodo News со ссылкой на неназванного российского чиновника.
На видео, опубликованном каналом "Вы слушали маяк", видны флаги России и КНДР.
По информации американских СМИ, Путин и Ким должны были встретиться в российском Владивостоке, чтобы обсудить поставки России северокорейских боеприпасов в обмен на передовые технологии для спутников и атомных подлодок.
От космодрома Восточный до Владивостока более 1500 километров.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Киму покажут процесс сборки ракеты "Ангара", они с Путиным осмотрят строящийся стартовый комплекс для "Ангары" и стартовый комплекс для ракеты-носителя "Союз-2", а затем проведут переговоры.
- Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.
- 2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает Россию снарядами.
- Ранее в июле 2023 года глава военного ведомства РФ Шойгу побывал в КНДР, где встретился с коллегой, а также с диктатором Ким Чен Ином. Вероятно, ездил за снарядами.
- Северокорейская пропаганда заявила после этого, что Шойгу якобы сказал, что армия КНДР "стала сильнейшей в мире".
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